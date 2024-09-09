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«Объективная неделя»: знания, спорт и выборы в Псковской области

В проекте «Объективная неделя» фотокорреспонденты ПАИ отбирают лучшие кадры, в которых отражаются эмоции, люди и события прошедшей недели.

Прошлая неделя оказалась насыщенной событиями: начало учебного года для школьников и студентов, визит председателя областного Собрания в Гдовский район, перила, которые появились у нового пешеходного моста через реку Пскову и вызвали бурное обсуждение, яркий фестиваль «Территория детства», поразительный военно-музыкальный фестиваль «Михайловский бастион» и, наконец, завершение муниципальных выборов в регионе.

Фото: Валерия Лагуткина, Валерия Ковалёва, 21:09, 09 сентября 2024, ПАИ
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Выборы - это не только политика, но и искусство. Председатель облизбиркома Игорь Сопов и глава Пскова на выставке предвыборного плаката
Спорт для сильных - в память о павших героях правоохранительных органов
Фестиваль допобразования
Во! - в Псковско области прошел фестиваль духовых оркестров
Пешеходный мост через Псков прирос перилами
Потом расскажут родителям про ПДД: первоклашек в Детском парке учили безопасности на дорогах
Глава Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов имеет право на хорошее настроение: выборы в регионе прошли успешно
Иван Мешков (слева), победитель выборов на пост главы Гдовского района, и председатель областного Собрания Александр Котов: команда
День знаний: в школу вприпрыжку
С пятерки начала учебный год ректор ПсковГУ Наталья Ильина

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