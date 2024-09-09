«Объективная неделя»: знания, спорт и выборы в Псковской области

В проекте «Объективная неделя» фотокорреспонденты ПАИ отбирают лучшие кадры, в которых отражаются эмоции, люди и события прошедшей недели.
Прошлая неделя оказалась насыщенной событиями: начало учебного года для школьников и студентов, визит председателя областного Собрания в Гдовский район, перила, которые появились у нового пешеходного моста через реку Пскову и вызвали бурное обсуждение, яркий фестиваль «Территория детства», поразительный военно-музыкальный фестиваль «Михайловский бастион» и, наконец, завершение муниципальных выборов в регионе.
Фото: Валерия Лагуткина, Валерия Ковалёва, 21:09, 09 сентября 2024, ПАИ
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