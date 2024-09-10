Круглый стол в рамках Недели креативной экономики проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол с участием федеральных и региональных экспертов по развитию креативной экономики проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.
На круглом столе спикеры подведут итоги 2024 года в сфере креативных индустрий, обсудят вопросы внедрения регионального стандарта по развитию креативной экономики.
Также будут затронуты темы представленности творческих креативных индустрий в Псковском регионе: тенденции, проблемы и эффективные инструменты развития творческих индустрий.
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