Круглый стол в рамках Недели креативной экономики проходит в медиацентре ПАИ

11:13, 10 сентября 2024, ПАИ

Круглый стол с участием федеральных и региональных экспертов по развитию креативной экономики проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

На круглом столе спикеры подведут итоги 2024 года в сфере креативных индустрий, обсудят вопросы внедрения регионального стандарта по развитию креативной экономики.

Также будут затронуты темы представленности творческих креативных индустрий в Псковском регионе: тенденции, проблемы и эффективные инструменты развития творческих индустрий.