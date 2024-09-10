Евгений Панфёров станет гостем программы «Оглавление»
Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 10 сентября.
Как прошло объединение областной с Псковской и Великолукской больницами? Как меняется зарплата медиков? Как идёт кадровая работа в ведущем медучреждении региона? Качественно ли готовят студентов-медиков? Главврач в роли пациента: какие выводы о работе родной больницы сделал Евгений Панфёров, попав на больничную койку?
Программа выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляцию разговора смотрите на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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