Евгений Панфёров станет гостем программы «Оглавление»

11:41, 10 сентября 2024, ПАИ

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 10 сентября.

Как прошло объединение областной с Псковской и Великолукской больницами? Как меняется зарплата медиков? Как идёт кадровая работа в ведущем медучреждении региона? Качественно ли готовят студентов-медиков? Главврач в роли пациента: какие выводы о работе родной больницы сделал Евгений Панфёров, попав на больничную койку?

Программа выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляцию разговора смотрите на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».