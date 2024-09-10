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Культура

Актриса театра имени Ленсовета Анна Мигицко исполнит главную роль в псковском спектакле «Лягушки»

Актриса петербургского театра им. Ленсовета Анна Мигицко станет исполнительницей роли Вань Синь в спектакле Никиты Кобелева «Лягушки». 16, 17 сентября в Пскове и 24 сентября в Санкт-Петербурге зрители впервые увидят спектакль с участием актрисы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Фото предоставлено пресс-службой театра

Анна Мигицко – выпускница мастерской Ларисы Грачевой в Российском государственном институте сценических искусств. Состоит в труппе театра им. Ленсовета, где играет в спектаклях «Морфий», «Ревизор» (Марья Антоновна), «Ромео и Джульетта» (Леди Капулетти) и других. Также участвует в спектаклях ТЮЗа им. А. А. Брянцева, Социально-художественного театра и Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

За «Лучший актерский дебют» в спектакле «Временно недоступен» (ТЮЗ им. А. А. Брянцева) Анна получила звание лауреата Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», а ее актерское исполнение роли Веры в спектакле «Обрыв» (тоже в ТЮЗе) было отмечено сразу тремя премиями – «Золотым софитом», Молодежной премией Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской театральной премией для молодых «Прорыв».

Анна – актриса во втором поколении, ее отец – народный артист России, актер театра имени Ленсовета, киноактер Сергей Мигицко. Зрители ХХХ Пушкинского фестиваля видели музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» с его участием.

Напомним, «Лягушки» поставил в 2023 году в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина Никита Кобелев, художественный руководитель Александринского театра. В основе спектакля – роман современного китайского прозаика, нобелевского лауреата Мо Яня, инсценированный арт-директором псковского театра Андреем Прониным. Главная героиня «Лягушек» – необычайно одаренная акушерка Вань Синь, которая с принятием политики одного ребенка на одну семью становится беспощадным борцом за ограничение рождаемости.

В Пскове спектакль «Лягушки» можно будет увидеть 16, 17 сентября и 3 октября, а 24 сентября Псковский театр драмы станет участником XV Международного фестиваля «Александринский» и выступит в Санкт-Петербурге.

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