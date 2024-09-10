Евгений Панфёров рассказал о реорганизации Псковской областной больницы и её филиалов

14:47, 10 сентября 2024, ПАИ

О реорганизации Псковской областной клинической больницы и её филиалов, рассказал главный врач учреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«1 апреля текущего года мы завершили реорганизацию, объединились в единое юридическое лицо. У нас теперь есть филиалы – Псковский городской, Великолукский межрайонный и Куньинский. Действительно сейчас ещё имеется достаточное количество проблем, которые требуют ежедневной работы и постоянных принятий решений», – отметил Евгений Панфёров.

По его словам, на данный момент в филиалах существует проблема кадров. «Кадровый потенциал филиалов требуется укреплять абсолютно точно – там есть определённый дефицит и это требует, в том числе, приезда специалистов из областной больницы до тех пор, пока происходит подбор персонала. Кроме того, есть некоторые проблемы с оборудованием, которое требует ремонта и диагностики. Мы этим занимаемся на постоянной основе. Такой вот процесс происходит каждый день», – заверил главврач больницы.