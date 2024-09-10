Как выбирают персонал на руководящие должности в Псковскую областную больницу и её филиалы, рассказал Евгений Панфёров

15:25, 10 сентября 2024, ПАИ

Каким образом происходит процесс подбора персонала на руководящие должности в Псковскую областную клиническую больницу и её филиалы, рассказал главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Проблема кадров – проблема не только нашего региона. В отношении менеджмента и управленческого персонала тоже есть относительный дефицит. Мы приглашаем специалистов с опытом работы и из других регионов. С Татьяной Кобзевой [экс-главврач Великолукского филиала областной клинической больницы. – ПАИ] мы работали, я ей очень благодарен за ту работу, которую она выполнила. Но дальше она приняла решение о работе в другом субъекте России. Сейчас прямое управление великолукским филиалом осуществляю я. Я нахожусь там большую часть рабочей недели», – отметил Евгений Панфёров.

По его словам, на месте происходит плотная работа с заведующими отделениями по всем существующим вопросам.

«Вместе с этим одновременно происходит подбор кадров, согласование с нашим учредителем – у нас все управленческие кадры согласуются с комитетом по здравоохранению. Дальше происходит конкурсный отбор и начало работы. Это небыстрый процесс, так как мы должны работать в долгую», – обратил внимание главврач больницы.

По его словам, на данный момент существует список претендентов, которые могут занять место руководителя филиала. Сейчас он согласовывается с комитетом по здравоохранению, подчеркнул Евгений Панфёров. «Я думаю, что в течение месяца мы определимся», – заверил он.