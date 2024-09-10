Долги Великолукской больницы после реорганизации удалось уже сократить более чем на 50%

15:39, 10 сентября 2024, ПАИ

Накопленные долговые обязательства по Великолукскому филиалу сократились после реорганизации больше, чем на 50% за четыре месяца. Об этом рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«После объединения прошло четыре месяца. За этот период мы сократили накопленные долговые обязательства по Великолукскому филиалу более чем на 50%. Это те деньги, которые уже выплачены контрагентам и те долги, которые закрыты. Планируем, что до конца года мы должны закрыть всё», – отметил Евгений Панфёров.

Сократить количество долгов учреждения удалось с помощью нескольких подходов к работе, пояснил он.

«Мы увеличили количество пациентов, которых мы лечим, и за это территориальный фонд ОМС нам производит оплату за каждый завершённый случай. Кроме того, мы поработали в отношении расходов – мы пошли по пути закупок того, что нужно на данный момент. Мы играем очень крупные аукционы, что позволяет снижать стоимость единицы расходного материала или лекарственного средства без потери в качестве. Это достаточно серьёзно экономит денежные средства и высвобождает те, которыми можно гасить долги», – подчеркнул Евгений Панфёров.

Также удалось оптимизировать расходы в административно-хозяйственной части, пояснил главврач больницы.

«Например, можно платить за воду по сечению трубы, а можно поставить счётчики. По областной больнице разница такая: без счётчиков вода когда-то обходилась больнице более чем в 1,6 млн рублей в месяц, а сейчас эта цифра упала больше чем в десять раз. По году это достаточно серьёзная сумма денег, которую тоже можно потратить на то, чтобы либо погасить уже сформировавшиеся долги, либо направить эти деньги на развитие, ремонт или стимулирование персонала», – заключил Евгений Панфёров.

Напомним, что у Псковской областной клинической больницы после реорганизации появились филиалы: Псковский городской, Великолукский межрайонный и Куньинский.