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Евгений Панфёров: Медколледжы Псковской области готовят специалистов, с которыми хочется работать

О профессиональной подготовке молодых специалистов в медицинских колледжах Псковской области рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Евгений Панфёров. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

«В любом регионе из медицинского колледжа выходит человек, который имеет специальность медицинской сестры. И понятно, что ему нужно приобретать специфику того отделения, в котором ему предстоит работать. Адаптирует его, например, медсестра. Поэтому здесь вопрос терпения и количество внимания, которое мы готовы на это тратить. И я очень благодарен старшим медсёстрам в областной больнице, которые тратят на молодой персонал достаточное количество времени», – отметил Евгений Панфёров.

Из медицинских колледжей Псковской области выходят хорошие медицинские кадры, подчеркнул он. «Например, Великолукский медицинский колледж даёт очень достойное образование и выпускает тех специалистов, с которыми хочется работать», – сказал Евгений Панфёров.

Также, по его словам, в областной больнице процесс практики и обучения молодых специалистов «никогда не спускается на тормоза».

«И я думаю, что, если бы у нас медсёстры не уделяли времени молодым специалистам и практикантам, мой сын, который является студентом медицинского университета, никогда бы не приехал к нам на практику. И я точно знаю, что он уже сказал, что в следующем году он хочет приехать только сюда», – заключил Евгений Панфёров.

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