Главврач Псковской областной больницы Евгений Панфёров стал пациентом своих коллег
Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров рассказал, что попал на койку медицинского учреждения, которое он возглавляет. Этим он поделился в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Жизнь сложилась так, что недавно я сам попал на больничную койку родного медицинского учреждения, и провёл на ней три недели. И я бы никуда больше не поехал. Так что я точно могу оценить работу медперсонала. Конечно, можно ожидать, что ко мне как к главврачу будут относиться с особым пиететом, но это можно сделать только при входе в палату. А вот когда медсестра подходит с иголкой и со шприцом: тут она либо может, либо нет», – сказал Евгений Панфёров.
По его словам, все специалисты больницы выполняют свою работу хорошо. «Я вам могу сказать, что они очень могут и делают это хорошо. И я только с благодарностью отношусь к тому медперсоналу, который был рядом со мной и вылечил меня от болезни», – заключил главврач больницы.
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