Главврач Псковской областной больницы Евгений Панфёров стал пациентом своих коллег

16:39, 10 сентября 2024, ПАИ

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров рассказал, что попал на койку медицинского учреждения, которое он возглавляет. Этим он поделился в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Жизнь сложилась так, что недавно я сам попал на больничную койку родного медицинского учреждения, и провёл на ней три недели. И я бы никуда больше не поехал. Так что я точно могу оценить работу медперсонала. Конечно, можно ожидать, что ко мне как к главврачу будут относиться с особым пиететом, но это можно сделать только при входе в палату. А вот когда медсестра подходит с иголкой и со шприцом: тут она либо может, либо нет», – сказал Евгений Панфёров.

По его словам, все специалисты больницы выполняют свою работу хорошо. «Я вам могу сказать, что они очень могут и делают это хорошо. И я только с благодарностью отношусь к тому медперсоналу, который был рядом со мной и вылечил меня от болезни», – заключил главврач больницы.