Евгений Панфёров: Специалисты из нескольких регионов готовы приехать на работу в Псковскую областную больницу

16:56, 10 сентября 2024, ПАИ

Специалисты из нескольких регионов готовы приехать в Псковскую область для работы в областной клинической больнице. Об этом рассказал главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Например, что касается менеджмента [управленческих должностей. – ПАИ], Иркутская область, Новосибирск, Сыктывкар – это регионы, специалисты в которых уже готовы сейчас приехать и начать работать, и среди которых мы производим отбор. В этом плане мы становимся конкурентоспособны среди других субъектов страны», – сказал Евгений Панфёров.

Он добавил, что тем специалистам, которые приезжают и впервые трудоустраиваются в систему здравоохранения, предоставляется компенсация оплаты жилья.

«У нас это достаточно активно развито. Кроме этого, у нас есть общежитие, в котором тоже можно проживать. Но, как правило, в общежитии проживает средний медицинский персонал. Также у нас есть служебное жильё – работает жилищная комиссия, которая всё распределяет. Однако компенсация оплаты жилья – наиболее популярная мера, которая позволяет человеку приехать и выбрать место, где ему будет комфортно жить», – подчеркнул главврач больницы.

Кроме того, среди преимуществ, которые назвал Евгений Панфёров для новых специалистов, – предоставление обучения, активное внедрение новых методов лечения и карьерный рост.