Театр кукол в Пскове откроет сезон премьерой «Аленького цветочка»
15 сентября Театр кукол в Пскове откроет 62-й сезон премьерой «Аленького цветочка», сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Сеансы намечены на 12:00 и 14:00. Билеты на спектакли Псковского театра кукол можно приобрести в кассе театра и на сайте.
Спектакль подойдет для детей старше шести лет.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 сентября 2024
О развитии Псковской областной больницы и её филиалов поговорили на «Серебряном дожде». Главное
10 сентября 2024
Елизавета Степанова: Чем больше развивается креативное сообщество в Псковской области, тем лучше становится сам регион
10 сентября 2024
Евгений Панфёров: Специалисты из нескольких регионов готовы приехать на работу в Псковскую областную больницу
10 сентября 2024
Энергетики Псковской ГРЭС провели противоаварийную тренировку на тепловых сетях посёлка Дедовичи