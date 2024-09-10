Псковский цирк стал лауреатом на фестивале-конкурсе «Созвездие Слона» в Белоруссии

19:15, 10 сентября 2024, ПАИ

Псковский цирк стал лауреатом III степени на Международном фестивале-конкурсе «Созвездие Слона». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления культуры администрации Пскова.

«Номер-антипод «Ярмарка» покорил сердца зрителей и жюри. Это большое достижение, которое стало результатом упорного труда и таланта наших артистов. Мы гордимся вами и желаем новых творческих побед! Пусть вдохновение не покидает вас, а талант раскрывается с каждым новым выступлением», – говорится в сообщении.

Мероприятие прошло в Гомеле в Республике Беларусь 6–7 сентября. Более ста юных артистов цирка из Беларуси и России приняли участие в фестивале-конкурсе.