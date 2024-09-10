Псковский цирк стал лауреатом на фестивале-конкурсе «Созвездие Слона» в Белоруссии
Псковский цирк стал лауреатом III степени на Международном фестивале-конкурсе «Созвездие Слона». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления культуры администрации Пскова.
«Номер-антипод «Ярмарка» покорил сердца зрителей и жюри. Это большое достижение, которое стало результатом упорного труда и таланта наших артистов. Мы гордимся вами и желаем новых творческих побед! Пусть вдохновение не покидает вас, а талант раскрывается с каждым новым выступлением», – говорится в сообщении.
Мероприятие прошло в Гомеле в Республике Беларусь 6–7 сентября. Более ста юных артистов цирка из Беларуси и России приняли участие в фестивале-конкурсе.
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Псковский цирк стал лауреатом на фестивале-конкурсе «Созвездие Слона» в Белоруссии
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