Международный форум «Мы помним» стартует в Псковской области сегодня

09:38, 11 сентября 2024, ПАИ

Международный патриотический форум «Мы помним» стартует сегодня, 11 сентября, в Печорах. Мероприятие продлится до 13-го числа, сообщили ПАИ организаторы.

Всего на форум приедут более ста участников. Среди них молодые люди от 18 до 35 лет из 11 регионов России и Белоруссии.

В программу форума вошли образовательные и культурно-досуговые мероприятия. Кроме того, участников ждет проведение пленарной сессии по новым векторам патриотического воспитания, лекции, выставка патриотических организаций и объединений Псковской области и другое.

В том числе в рамках форума состоится проведение Всероссийского конкурса молодёжных проектов. В нём примут участие 25 проектов, 21 из них – из Псковской области.

Форум проходит в четвёртый раз и проводится в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи.