Финал конкурса «Ветеранское подворье» проходит в Дедовичах
Финал 13-го регионального смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах в среду, 11 сентября. Участников на торжественном открытии поприветствовал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, передаёт корреспондент ПАИ.
«Прежде всего хочу сказать спасибо ветеранам за участие в этом уже ставшем массовым конкурсе. Спасибо за ваш труд, за ваше позитивное отношение к жизни, за то, что вы своим трудом подаёте пример молодым, что энергичны, бодры, за то, что продолжаете принимать активное участие в общественной жизни, выращиваете плоды сельского хозяйства, цветы, занимаетесь урожаем и благоустройством своих приусадебных участков», – отметил Александр Котов.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Все участники уже заслужили похвалу за добросовестный и нелёгкий труд, добавил он.
Всего в смотре-конкурсе принимают участие 40 участников из 24 районов и округов Псковской области. Кроме того, на мероприятие впервые прибыли гости из Кингисеппского района Ленинградской области. Всего в конкурсе восемь номинаций.
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