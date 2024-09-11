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Общество

Финал конкурса «Ветеранское подворье» проходит в Дедовичах

Финал 13-го регионального смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах в среду, 11 сентября. Участников на торжественном открытии поприветствовал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, передаёт корреспондент ПАИ.

Участников на торжественном открытии поприветствовал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Фото: ПАИ

«Прежде всего хочу сказать спасибо ветеранам за участие в этом уже ставшем массовым конкурсе. Спасибо за ваш труд, за ваше позитивное отношение к жизни, за то, что вы своим трудом подаёте пример молодым, что энергичны, бодры, за то, что продолжаете принимать активное участие в общественной жизни, выращиваете плоды сельского хозяйства, цветы, занимаетесь урожаем и благоустройством своих приусадебных участков», – отметил Александр Котов.

  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» проходит в Дедовичах
    Фото: ПАИ

Все участники уже заслужили похвалу за добросовестный и нелёгкий труд, добавил он.

Всего в смотре-конкурсе принимают участие 40 участников из 24 районов и округов Псковской области. Кроме того, на мероприятие впервые прибыли гости из Кингисеппского района Ленинградской области. Всего в конкурсе восемь номинаций.

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