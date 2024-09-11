Делегация из Псковской области участвует в Дне регионов на форуме «Ладога»

11:50, 11 сентября 2024, ПАИ

Делегация из Псковской области принимает участие в традиционном Дне регионов, который проходит сегодня на форуме «Ладога» в Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области







В рамках форума делегация приняла участие в панельной дискуссии, а также встретилась с участниками из других регионов. В этом году на Дне регионов представлены способы и форматы, которые позволяют молодому поколению понять и принять такие ценности, как гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, историческая память и преемственность поколений, крепкая семья и единство народов России.

На площадке Псковской области работает мультимедийная велопрогулка по историческому центру Пскова, представлены интерактивные книги «Псковские сказки» и «Россия начинается здесь», бинокуляр и инсталляция «Россия начинается здесь». Там же можно услышать монофон со звоном колоколов Псково-Печерского монастыря и пройти квест по достопримечательностям и историческим личностям Псковской земли.

Помимо этого, представители от Псковской области смогут высадить деревья на Аллее Героев, заложенной в 2022 году на территории оздоровительного объединения «Зелёный бор».

Межрегиональный молодёжный образовательный форум «Ладога» проводит Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с комитетом по молодёжной политике Ленинградской области.