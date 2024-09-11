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Общество

Гендиректор Фонда капремонта Псковской области станет гостем программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 11 сентября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Александра Машкарина станет гендиректор Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов.

Андрей Анисимов. Фото: ПАИ

Срок действия региональной программы капремонта вырос до 45 лет: что это даёт? Достаточен ли минимальный размер взноса на капремонт, который в Псковской области изменился с 1 июля? Сколько домов уже капитально отремонтировано в 2024 году и все ли планы удастся выполнить в срок? Как в целом по региону обстоят дела с собираемостью платы за капремонт? Какие планы по капремонту в Псковской области на 2025 год? Как в этом году идут работы по замене лифтов и какие планы на следующий год?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.

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