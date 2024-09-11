За каждого 100-балльника псковские педагоги будут получать по 50 тысяч рублей

14:22, 11 сентября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес в Псковское областное Собрание депутатов законопроект об изменениях в региональный закон об образовании. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

Изменения предусматривают введение новой выплаты педагогам, подготовившим победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников и стобалльников по ЕГЭ. Ранее эта выплата анонсировалась на августовском педагогическом совете.

«Педагоги за высокие достижения каждого из своих учеников будут получать премию по 50 тысяч рублей, - уточнил Михаил Ведерников. - В этом году премию получат 43 учителя, на эти цели будет направлено более 2 млн рублей. В дальнейшем средства на эту выплату рассчитываем закладывать при формировании областного бюджета».