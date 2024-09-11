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Общество

Выставка французских текстильных рисунков начала XX века откроется в Пскове

13 сентября в 17:00 в Центральной городской библиотеке откроется выставка французских текстильных рисунков начала XX века из коллекции члена Союза художников России Сергея Семёнова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото предоставлено библиотекой

В экспозиции будет представлено 20 графических листов (кроки), выполненных на рубеже XIX-XX веков и приобретенных Сергеем Семеновым 50назад в городе Иваново. Кроки (фр. croquis: croquer — чертить, быстро рисовать) – в этом случае эскиз тканого орнамента, выполненный гуашью на бумаге.

«Создание текстильных рисунков - большое искусство, требующее от художника определенного вкуса, фантазии, вдохновения, знания основ декоративно-прикладного искусства, умения отразить в рисунке требования моды своего времени, учитывая технологические возможности фабрик, позволяющие точно воспроизвести рисунок на ткани без его искажения, - рассказал Сергей Семенов.

Колорит рисунков иногда соотносили с сезоном. Летом хочется каких-то прохладных цветов, и зачастую использовали бирюзовый, голубой и другие сочные, яркие цвета. К осени включалась более глубокая цветовая палитра – насыщенные винные оттенки, цвет тыквы, баклажана, увядающей зелени.

Выставка будет работать до 10 октября.

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