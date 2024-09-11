Есть псковичи, которые с 2015 года не платят взносы за капремонт

15:43, 11 сентября 2024, ПАИ

Есть псковичи, которые с 2015 года не платят взносы за капремонт, сообщил гендиректор Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«То есть фактически с момента введения этой платы они ничего не перечислили. Иногда ответственные плательщики, понимая, что наличие задолженности у соседей может повлиять на включение или не включение дома в краткосрочный план по капремонту, сами вывешивают имена должников на доске объявлений», – рассказал Андрей Анисимов.

По его словам, зачастую метод оказывается эффективным.