Завершена почти половина запланированных ремонтов в многоэтажках Псковской области

16:06, 11 сентября 2024, ПАИ

Завершена почти половина запланированных ремонтов в многоэтажках Псковской области, сообщил гендиректор Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«По плану в этом году должен быть отремонтирован 191 элемент в 144 многоквартирных домах. Выполнено и оплачено 69 элементов в 54 домах, выполнены 55 элементов, по которым работает приёмочная комиссия. Работа идёт по плану. Думаю, к концу года выйдем на хорошие показатели, не хуже, чем в прошлом году точно», – отметил Анисимов.

Он уточнил, что последние работы должны завершиться 15 декабря. В это время ещё можно делать электрику и другие сети.

В следующем году отремонтировать планируется 157 элементов в 105 домах. «Уже разрабатывается проектная документация. К концу года отконтрактуемся на следующий год. Например, планируем заменить 15 лифтов в семи домах, хотя в этом году заменили сразу 77. Почему так мало на следующий год? Потому что всё, что требовалось заменить, мы заменили и уже вышли практически на плановые работы. Это не раньше, когда мы ежегодно меняли по 100 лифтов», – пояснил Андрей Анисимов.

Спикер также отметил, что у Фонда капремонта сложилось постоянное ядро подрядчиков из 15 компаний.