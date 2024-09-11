Всего 826 многоквартирных домов в Псковской области копят деньги на капремонт на спецсчёте

16:34, 11 сентября 2024, ПАИ

Всего 826 многоквартирных домов в Псковской области копят деньги на капремонт на спецсчёте, сообщил гендиректор Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По его словам, ежегодно часть домов переходят на такой способ накопления. В прошлом году таких домов было 15,5% от общего числа, в этом уже 16,8%.

«Раньше для этого нужен был протокол собрания собственников, и способ накопления менялся через три месяца. Теперь срок увеличился до года», - уточнил Андрей Анисимов.