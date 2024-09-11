Опубликована афиша Псковского драмтеатра на ноябрь

16:28, 11 сентября 2024, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сформировал репертуар до конца осени. В афише ноября – спектакли по произведениям русской и мировой классики (Пушкин, Чехов, Булгаков, Гольдони, Мольер, Шоу), современной драматургии, музыкальные вечера и постановки для детей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского драмтеатра.

27 и 28 ноября состоится псковская премьера спектакля народного артиста России Игоря Волкова «Записки нервного капельдинера». «Маститый актёр Александринского театра Игорь Волков – мастер моноспектакля, его индивидуальные работы отмечены театральными премиями, признаны критикой и любимы публикой (псковичи могли видеть его «Веселенькое кладбище»). «Записки нервного капельдинера» созданы на основе рассказов Михаила Зощенко самим Волковым – артист является и автором литературной и сценической композиций спектакля, и исполнителем роли зощенковского «маленького человека» Василия Былинкина. В эмоциональном повествовании артиста соединятся нежная лирика и жёсткий гротеск, тонкий юмор и трагическое сочувствие к герою», – отметили в пресс-службе.

В год 225-летия Пушкина Псковский театр драмы обратился к великому произведению классика – 30 ноября и 1 декабря труппа представит премьеру «Маленьких трагедий». Над спектаклем уже работает Гульназ Балпеисова – выпускница Щукинского училища, ученица Римаса Туминаса, одна из наиболее заметных сегодня молодых режиссёров. Её спектакли идут в Театре имени Евгения Вахтангова, в «Современнике», в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой, Русском театре драмы имени М. Лермонтова (Алма-Ата, Казахстан), Казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева, вильнюсском Малом театре и других. Зрители ХХХ Пушкинского театрального фестиваля видели спектакль Гульназ Балпеисовой «Нянины сказки» с Еленой Камбуровой в главной роли.

Продажи билетов на новые спектакли («Записки нервного капельдинера» и «Маленькие трагедии») будут открыты позднее, театр сообщит дату дополнительно. На репертуарные спектакли сентября, октября и ноября, а также на спектакли Русского драматического театра Удмуртии на псковской сцене билеты можно купить в кассе или на официальном сайте театра.

Актуальная афиша опубликована на сайте drampush.ru.