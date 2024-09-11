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Общество

Выставка «Святые места России» начала работу в псковском Доме офицеров

Выставка живописи Константина Константинова «Святые места России» открылась в Доме офицеров в Пскове сегодня, 11 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Выставка «Святые места России» начала работу в Доме офицеров. Фото здесь и далее: организаторы

Уроженец Красноярского края Константин Константинов – мастер пейзажа. Он является постоянным участником творческих экспедиций и выставок.

«В экспедициях, в которых мы бываем, стремимся отображать старину. И хотелось запечатлеть, что всё меняется. Срубили дерево – изменили какую-то структуру вокруг храма. Любой художник, мало-мальски пишущий, должен отобразить эту старину, которая в картинах будет жить вечно», – отметил Константин Константинов.

Отметим, Константин Константинов в звании профессора кафедры рисунка преподаёт в Санкт-Петербургской государственной художественной академии имени А. Л. Штиглица. Помимо этого, он ежегодно в качестве председателя возглавляет государственную экзаменационную комиссию Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии.

Его работы хранятся в фондах многих российских музеев, в том числе в Изборском музее-заповеднике.

Выставка живописи Константина Константинова «Святые места России» будет работать в Доме офицеров по адресу улица Комдива Кирсанова, 5. Выставка открыта с 11 сентября по 15 октября с 10:00 до 19:00, кроме воскресенья.

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