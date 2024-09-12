Когда вызывать неотложку, что делать свидетелям аварии и как поступить на бюджет в медвуз – в интервью с главврачом скорой помощи

14:55, 12 сентября 2024, ПАИ

Когда вызывать неотложку, за какое время с момента звонка должна приехать бригада медиков, как работает современная система управления вызовами, что делать свидетелям аварии и как поступить на бюджет в медвуз, рассказал главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Бригада, на выезд!

– В чём особенность медиков скорой помощи?

– Медик, работающий на скорой, – эксклюзивный сотрудник, и каждый из них достоин награды. Он стоит между жизнью и смертью. В этом и особенность – от скорости его решений, правильно выполненных манипуляций и действий зависит жизнь человека.

– Сколько вызовов поступает на пульт?

– По всей Псковской области в сутки поступает 450–500 вызовов. Цифра средняя для текущего сезона, пока ещё нет всплеска инфекционных заболеваний, когда бывает от 600 до 650 вызовов. Вот наступит холодное время года, и все, кто не привился, начнут болеть. Хочу призвать граждан: сентябрь – начало октября – самое время вакцинироваться, уберечь себя от заболеваний и облегчить работу скорой помощи.

– Бригада скорой помощи состоит из…

– В стандартной бригаде должно быть два человека. Может быть врач и медсестра, два фельдшера или фельдшер и медсестра. Но скрывать не будем: дефицит кадров есть как во всех учреждениях, так и в скорой. Поэтому в большей степени сотрудники работают по одному.

– А бригады экстренного вызова?

– Таких не существует. Бригады формируются в соответствии с порядком оказания скорой помощи. Они могут быть общепрофильные, педиатрические, психиатрические. Специализированные – это и есть педиатрические и психиатрические, а остальные профильные.

– Но ведь есть бригада медицины катастроф.

– Это отдельная бригада, единственная во всей Псковской области, базируется в Пскове. Выезжает на все чрезвычайные ситуации: ДТП, падение с высоты, суициды – на все случаи, связанные с риском смерти в ближайшие минуты. Там тоже работают фельдшеры, но со специальной подготовкой, которую они прошли в федеральном центре медицины катастроф в Москве.

– Как быстро должна приезжать скорая?

– Есть два разных направления вызовов скорой помощи – в экстренной и в неотложной форме. Всё, что связано с угрозой жизни пациента: нарушением дыхания и кровообращения, травмами, и всем, что может привести к смерти, – это вызовы в экстренной форме, по нормативной базе время доезда – 20 минут. Но мы все прекрасно понимаем, что с учётом протяжённости нашей области, удалённости населённых пунктов от мест базирования и количества населённых пунктов с жителями от одного до десяти человек, скорая не всегда может доехать за это время.

Все остальные вызовы – обострение хронических заболеваний, повышение температуры, давления и всё, что не представляет угрозу жизни, – это вызовы в неотложной форме и временными рамками не ограничиваются. В приказе Минздрава написано: скорая помощь на вызовы в неотложной форме прибывает после выполнения вызовов в экстренной форме. Бригада отправится на неотложные вызовы в порядке очереди как только закончатся экстренные, но в любом случае приедет.

– На скорую нередко поступают жалобы.

– Регулярно. В большей степени на то, что скорой долго не было. Каждую жалобу рассматриваем на врачебной комиссии. Порой приходят с обращением, что диспетчер нахамил. База аудиозаписей хранится длительное время, и я говорю: давайте послушаем. Включаю у себя в кабинете – и человек сам слышит, как хамит он, а не диспетчер. Но бывает, что действительно не прав диспетчер или бригада что-то неверно расценила. Мы все свои ошибки видим, изучаем и стараемся их не совершать.

– Сколько бригад на смене?

– От 60 до 70, когда болеют медики, бывает и меньше. Но все по нормативам Минздрава: в городах одна бригада на 10 000 населения, в муниципальных образованиях при радиусе обслуживания до 30 километров одна бригада на 9 000 человек, а свыше 50 километров – одна бригада на 6 000 человек. Есть ещё градации внутри этих цифр. В каждом муниципальном образовании есть пост, а в области 31 точка базирования скорой помощи.

– Сельский фельдшер скорой на пенсии рассказывала, как летали на вертолёте, принимали роды, делали кесарево сечение в избах и ходили пешком, через речку вплавь и на лошади.

– Ничем сегодня не отличаемся: на вертолёте летаем – бригада санитарной авиации тоже в структуре скорой помощи, её сотрудники прошли обучение в федеральном центре медицины катастроф, только по направлению «авиационная эвакуация». Также принимаем роды и на дому, и в автомобилях скорой помощи. Также ходим пешком по три–пять километров, когда не доехать на машине до пациента. Вот лошадок у нас нет – если совсем не можем куда-то добраться, привлекаем МЧС.

Диспетчер диспетчеру рознь

– Напомним телефон вызова скорой помощи.

– Телефон вызова единый – 103 с любого телефона. Можно вызвать и по 112. Но я как главный врач рекомендую номер 103. Почему? Вот люди позвонили в 112, у них провели опрос: что случилось, чем заболел и так далее, потом переключают на скорую. Диспетчер скорой спрашивает заново, а люди негодуют: я всё уже сказал, а потом жалуются. Но диспетчер 112 не медик, а нам нужно понять, что фактически случилось, куда и как доехать – в деревнях бывает сложно.

– Диспетчер скорой может перенаправить в поликлинику?

– Если понимает, что у пациента нет угрозы жизни, помощь может быть отсрочена и оказана поликлиникой. Например, вызов на повышение давления в 150–160 миллиметров или температура 38 градусов – не скоропомощные. Для скорой давление – от 190 миллиметров, а температура – от 39 градусов. Когда диспетчер видит, что вызов вне наших рамок, он может пойти двумя путями. Сказать: я вас переключаю на поликлинику и сразу перевести туда. При занятой линии говорит: я ваш вызов передам. Затем дозванивается в кол-центр поликлиники и передаёт вызов с адресом и фамилией.

Если состояние ухудшилось, стало тяжело дышать, давление повысилось ещё больше, снова звоните. Тогда вызов становится экстренным и ближайшая свободная бригада будет направлена к вам. Но бывает, что всё прошло – в этом случае стоит позвонить и сказать: у нас всё в порядке, вызов не нужен. Диспетчер сделает отметку, что вызов отменен, и нагрузка на бригады уменьшится.

– Диспетчер часто консультирует.

– Да. Рекомендует, какую таблетку принять, и просит позвонить через час. Это абсолютно нормально. Днём не нужно сразу лететь бригаде скорой, если в доме есть таблетки, рядом аптека или может прийти врач. Иногда до парадокса доходит. Звонок: поднялась температура, 38. Говорим: примите таблетку и вызовите врача. Ответ: нет, дайте скорую, потому что мне нужен больничный лист. Я хочу всем сказать: скорая помощь больничный лист не выдает. И температуру 38 снижать не будет, это не её работа. Она передаст данные в поликлинику, и на следующий день к вам придёт врач.

– Что делать при очень сильных болях?

– Звонить, и диспетчер в ходе разговора выяснит, где болит, насколько интенсивно. При разных заболеваниях боль бывает в разных местах. Вот почечная колика – это очень сильная боль, и здесь без медицинского вмешательства никак. Головная боль не относится к экстренным вызовам, но она бывает разной. Может быть предвестником инсульта. Поэтому отказа в вызове не будет, скорая приедет, хотя не моментально.

– А врач-консультант в штате есть?

– Обязательно. У нас две диспетчерских – в Пскове работают шесть диспетчеров и в Великих Луках два. В обеих круглосуточно находится ещё и старший врач. Если у диспетчера какие-то сомнения или вопросы, он может спросить у старшего врача или переключить пациента прямо на него. Ровно такая же диспетчерская у меня в кабинете, и я в процессе ежедневной работы боковым зрением вижу, куда какая бригада поехала, какой вызов поступил.

Задача диспетчерской службы – понять, в какой раздел отнести вызов, в экстренный или неотложный. И нужна ли вообще там скорая помощь.

Что можно и нельзя

– Как должен действовать специалист скорой, придя к пациенту?

– Первым делом проводит опрос, выясняет жалобы пациента: что случилось, когда случилось и как это происходило. Потом переходит к исследованиям, осмотру по предполагаемому диагнозу. Если, к примеру, боль в животе, фельдшер может заподозрить и инфаркт, и какую-то патологию, поэтому проведёт обследование по обоим направлениям.

– Бывали скандалы по поводу бахил.

– Работники скорой не обязаны их надевать. Когда в доме пожар и заходит пожарный, вы его тоже попросите надеть бахилы? Скорая помощь – это экстренная служба, которая приехала спасать вас, а не вашу чистоту.

– Может ли свидетель аварии оказать помощь пострадавшим, пока едет скорая?

– В первую очередь надо позвонить 112 – эта служба сразу направит сотрудников МЧС, скорой помощи, и полиции. Что касается первой помощи. Сейчас данное направление пропагандируется и развивается Министерством здравоохранения России. Думаю, что в ближайшее время будут организованы курсы первой помощи для граждан, сегодня это важно. Экстренные службы уже прошли обучение – МЧС, сотрудники полиции умеют оказывать первую помощь, и люди тоже должны знать и понимать, как остановить кровотечение до приезда бригады. И что ни в коем случае нельзя вытаскивать человека из машины, если он ударился головой во время ДТП – при переломе шейного отдела можно просто навредить. Конечно, люди должны знать, когда и что можно делать, а когда нельзя.

Проблема кадров

– Сколько медиков сейчас не хватает и где находите кадры?

– Недокомплект примерно 20%. Что только не делаем – ходим по школам, агитируем поступать в колледжи и вузы. В Псковском и Великолукском колледжах агитируем стать нашими целевиками – в прошлом году удалось принять на работу 25 выпускников, а в этом всего девять. Выезжаем в вузы, работаем на ярмарках вакансий. Диспетчеры у нас по большей части студенты Псковского госуниверситета, которые после четвертого курса прошли аккредитацию, получили право работать медсестрой, медбратом, работают либо в диспетчерской, либо в выездной бригаде. В основном в вечернее и ночное время, в выходные подрабатывают. Но мы и этому рады.

В этом году мы приняли на работу одного выпускника лечебного факультета и ещё двое заключили с нами целевой договор на прохождение ординатуры. Работа выездной бригады скорой помощи требует специфического образования, и одна выпускница пошла в ординатуру по терапии, после пятимесячной переподготовки станет фельдшером выездной бригады. Вторая проходит в Санкт-Петербурге целевую ординатуру по скорой помощи. У нас есть целевики, которые ещё учатся на разных курсах с первого по пятый, и 23 целевика в двух колледжах. Есть молодой человек, который на будущий год закончит ординатуру и придет к нам. Стараемся, работаем.

В этом году был просто невероятный конкурс в медицинские колледжи и вузы. Обращаюсь к тем, кто задумывается стать медиком. Добро пожаловать – мы заключим целевой договор, и вы пойдёте на бюджетные места, но вне бюджетного конкурса. И придёте работать на скорой помощи.

Во дворах и на дорогах

– Каковы требования к водителю скорой помощи?

– Водитель однозначно должен пройти спецобучение на право использования спецсигналов – он ездит на специализированном автомобиле и должен знать, когда включить проблесковый маячок, когда – звуковой сигнал, как, кого и где пропустить, возвращаясь с неотложного вызова с пациентом или по дороге на экстренный вызов. Это обязательное требование.

– Как часто обновляется парк машин?

– С материально-техническим обеспечением всё в порядке, ежегодно по линии Министерства здравоохранения и Правительства РФ идёт распределение машин по всем регионам. Сейчас наш парк – 170 машин, и этому не стоит удивляться. Машина – это железка, которая должна отдыхать. Она работает по 12 часов и столько же отдыхает, как и водитель. Поэтому в муниципальных образованиях, где у нас, предположим, функционирует две бригады, в гараже стоит четыре машины – две работают, две отдыхают. Машины все обновленные, только десять машин – шестилетки выпуска 2018-го года, остальные – 2019-го, 2020-го и так далее. В 2024-м пока ещё не получали, обычно это бывает к концу года.

– Насколько наши граждане порядочны, законопослушны и уступают дорогу скорой помощи?

– В половине случаев.

– А новое поветрие – дворы со шлагбаумами?

– Диспетчер сразу спрашивает: въезд свободный? Нет – пожалуйста, обеспечьте свободный проезд. Но в 30–40 процентах никто ничего не обеспечивает. И бригада от шлагбаума идёт с чемоданами. Но в этом отношении мы тоже работаем, с компанией «Девятка Псков» есть договоренности, фельдшер с планшета может открыть шлагбаум.