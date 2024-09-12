В этом году областная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт на территории Белорусского рынка в Пскове

14:59, 12 сентября 2024, ПАИ

В этом году областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024» пройдёт на территории Белорусского рынка в Пскове. Об этом ПАИ сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Ярмарка будет работать 28 сентября. На неё съедутся фермеры и представители предприятий агропромышленного комплекса из всех районов. Аграрии предложат псковичам мясо, рыбу, птицу, хлеб, сладости, мёд, фрукты и ягоды, а также саженцы цветов, плодовых деревьев и кустарников.

Предваряет главную сельскохозяйственную ярмарку серия муниципальных. В Пустошкинском районе и Дновском муниципальном округе они уже прошли. В других муниципальных образованиях продлятся до 28 сентября.