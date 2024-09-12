Псковичи завоевали медали чемпионата и первенства Новгородской области по гребле

17:03, 12 сентября 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника» завоевали награды чемпионата и первенства Новгородской области по гребле на байдарках на длинных дистанциях. Об этом сообщил псковский тренер Андрей Семёнов на личной странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»



















Максим Тарасов выиграл золото в соперничестве со спортсменами Тверской и Новгородской областей на дистанции 2 000 метров среди юношей 2012 года рождения.

Также победами отличились Никита Полатовский и Ксения Игнатьева на дистанции 5 000 метров. Игнатьева к золоту добавила ещё бронзу абсолютного зачёта чемпионата.

«Очень рады за молодых спортсменов, впервые выехавших на региональные соревнования и очень достойно в них выступивших», – отметил Андрей Семёнов.

29 сентября состоится заключительный старт сезона – Кубок Псковской области на длинных дистанциях.

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