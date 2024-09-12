Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи завоевали медали чемпионата и первенства Новгородской области по гребле

Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника» завоевали награды чемпионата и первенства Новгородской области по гребле на байдарках на длинных дистанциях. Об этом сообщил псковский тренер Андрей Семёнов на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Псковичи завоевали медали чемпионата и первенства Новгородской области по гребле
    Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи завоевали медали чемпионата и первенства Новгородской области по гребле
    Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи завоевали медали чемпионата и первенства Новгородской области по гребле
    Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи завоевали медали чемпионата и первенства Новгородской области по гребле
    Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи завоевали медали чемпионата и первенства Новгородской области по гребле
    Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи завоевали медали чемпионата и первенства Новгородской области по гребле
    Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи завоевали медали чемпионата и первенства Новгородской области по гребле
    Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи завоевали медали чемпионата и первенства Новгородской области по гребле
    Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи завоевали медали чемпионата и первенства Новгородской области по гребле
    Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи завоевали медали чемпионата и первенства Новгородской области по гребле
    Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»

Максим Тарасов выиграл золото в соперничестве со спортсменами Тверской и Новгородской областей на дистанции 2 000 метров среди юношей 2012 года рождения.

Также победами отличились Никита Полатовский и Ксения Игнатьева на дистанции 5 000 метров. Игнатьева к золоту добавила ещё бронзу абсолютного зачёта чемпионата.

«Очень рады за молодых спортсменов, впервые выехавших на региональные соревнования и очень достойно в них выступивших», – отметил Андрей Семёнов.

29 сентября состоится заключительный старт сезона – Кубок Псковской области на длинных дистанциях.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 сентября 2024

Шесть псковичей приняли участие в подготовительных сборах по фехтованию в Подмосковье
12 сентября 2024

Раллийные гонщики снова могут проехать по улицам Пскова
12 сентября 2024

Ралли «Пушкинские Горы» станет этапом чемпионата России в следующем году
12 сентября 2024

Великолучанки стали победителями чемпионата СЗФО по футболу
12 сентября 2024

Соревнования по трюковому самокату и BMX пройдут в Пскове 14 сентября
11 сентября 2024

ФК «Псков» победил в заключительном матче окружного чемпионата
11 сентября 2024

Капитан футбольной команды из Дедовичей развернул флаг родного клуба на вершине Эльбруса
11 сентября 2024

Пскович в составе «Броук Бойз» одержал победу над командой Басты

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...