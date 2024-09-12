В ночь на 13 сентября на Земле ожидается магнитная буря
В ночь на 13 сентября на Земле ожидается магнитная буря. Облако солнечной плазмы ударит по Земле в четверг вечером с вероятностью 99,9%, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается также о высокой вероятности северного сияния в средних широтах.
«Если первый удар придётся на интервал времени между 19 и 22 часами по Москве, то стоит как минимум попробовать взглянуть на небо», – посоветовали учёные.
Одно из самых ярких и красочных сияний псковичи наблюдали в середине августа.
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