В ночь на 13 сентября на Земле ожидается магнитная буря

17:26, 12 сентября 2024, ПАИ

В ночь на 13 сентября на Земле ожидается магнитная буря. Облако солнечной плазмы ударит по Земле в четверг вечером с вероятностью 99,9%, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается также о высокой вероятности северного сияния в средних широтах.

«Если первый удар придётся на интервал времени между 19 и 22 часами по Москве, то стоит как минимум попробовать взглянуть на небо», – посоветовали учёные.

Одно из самых ярких и красочных сияний псковичи наблюдали в середине августа.