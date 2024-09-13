Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Нарколог и главврач центра здоровья станут гостями эфира на радио «Серебряный дождь» в Пскове

Главный врач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова и и. о. заведующего отделением неотложной наркологической помощи Псковского областного центра психиатрии и наркологии Дмитрий Индюков станут гостями программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Какие регионы РФ «пьющие», а какие – нет, какое место отводится Псковской области? В каком возрасте чаще становятся алкоголиками? Как понять, что твой родственник, друг или коллега стал зависимым человеком? Какая доза алкоголя считается опасной для возникновения зависимости? Как не превратиться из умеренно пьющего человека в алкоголика?

Об этом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно смотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/paipskov.

Задать вопросы гостям эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 сентября 2024

Четыре проекта из Псковской области получили поддержку от Росмолодёжи
13 сентября 2024

До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 сентября
13 сентября 2024

Кожно-венерологический диспансер Псковской области отмечает 100-летний юбилей
13 сентября 2024

25-летие отмечают производственно-интеграционные мастерские для инвалидов в Пскове
13 сентября 2024

Конвейерное оборудование поступило на строительную площадку экотехнопарка в Палкинском районе
13 сентября 2024

Малышей-зверят запечатлели фотоловушки в Полистовском заповеднике
13 сентября 2024

Сколько можно выпивать кофе в день: рекомендации врача
13 сентября 2024

Скончался бывший член Общественной палаты Псковской области Михаил Жихаревич

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...