Нарколог и главврач центра здоровья станут гостями эфира на радио «Серебряный дождь» в Пскове

11:09, 13 сентября 2024, ПАИ

Главный врач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова и и. о. заведующего отделением неотложной наркологической помощи Псковского областного центра психиатрии и наркологии Дмитрий Индюков станут гостями программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Какие регионы РФ «пьющие», а какие – нет, какое место отводится Псковской области? В каком возрасте чаще становятся алкоголиками? Как понять, что твой родственник, друг или коллега стал зависимым человеком? Какая доза алкоголя считается опасной для возникновения зависимости? Как не превратиться из умеренно пьющего человека в алкоголика?

Об этом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно смотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/paipskov.

Задать вопросы гостям эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.