Из-за новых вариантов коронавируса в России выросла заболеваемость

11:31, 13 сентября 2024, ПАИ

Варианты коронавируса, обходящие иммунитет, привели к росту заболеваемости в стране в начале сентября, сообщает Роспотребнадзор.

«По имеющимся данным, варианты LB.1 и KP.3 демонстрируют повышенную инфекционность по сравнению с их предшественником. Мутация, обнаруженная в варианте LB.1, значительно усиливает его способность обходить иммунный ответ», – отметили специалисты. По данным ведомства, резкое увеличение новых вариантов вируса вместе с сезонными факторами привели к росту заболеваемости в сентябре.

Удельный вес новых более заразных штаммов среди остальных за последние две-три недели вырос в 2,5 раза. Эти вариации обладают особыми мутациями, которые позволяют им обходить сформированный иммунитет и заражать клетки, уточнили специалисты.