Пожаров в лесах Псковской области с момента установления высокого класса пожароопасности не зафиксировано

12:38, 13 сентября 2024, ПАИ

Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области с момента установления высоких классов пожарной опасности, рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ директор регионального Противопожарного лесного центра Олег Черней.

«Сейчас на территории области установлены 4 и 5 классы пожарной опасности. После дождей классы немного понизились по северу региона и по Пскову, но скорее всего в ближайшие дни все вернется», – отметил он.

При этом с момента установления высоких классов пожарной опасности в регионе не было зафиксировано ни одного лесного пожара. «Значит, народ осознанно ходит в лес. Запретов пока нет, и мы надеемся, что все люди будут осознанно и ответственно находиться в лесу», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что с 10 сентября местами, а с 13 сентября на большей части территории Псковской области ожидается 4 класс пожарной опасности.