Помидоры выросли на мосту в центре Опочки
Куст помидоров вырос на мосту через реку Великую в центре Опочки, сообщается в группе администрации Опочецкого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
«Оказывается, томаты могут расти просто так, без теплицы, парника на мосту! Кто бы мог подумать, что эти капризные растения способны выживать в таких условиях. Как говорится, природа всегда найдёт способ удивить нас», – отметили в администрации.
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