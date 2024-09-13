Помидоры выросли на мосту в центре Опочки

14:53, 13 сентября 2024, ПАИ

Куст помидоров вырос на мосту через реку Великую в центре Опочки, сообщается в группе администрации Опочецкого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«Оказывается, томаты могут расти просто так, без теплицы, парника на мосту! Кто бы мог подумать, что эти капризные растения способны выживать в таких условиях. Как говорится, природа всегда найдёт способ удивить нас», – отметили в администрации.