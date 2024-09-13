В Псковской области сокращается потребление алкоголя

14:37, 13 сентября 2024, ПАИ

В России значительно снизилось потребление алкоголя. Еще 15 лет назад один россиянин в среднем пил 17 литров алкоголя в год. К этому году потребление сократилось до восьми с небольшим литров, сообщил и. о. заведующего отделением неотложной наркологической помощи Псковского областного центра психиатрии и наркологии Дмитрий Индюков в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Меняются и предпочтения употребляющих: крепкого алкоголя стали пить меньше. «Псковская область – не исключение, у нас тенденции такие же», – отметил Дмитрий Индюков.

«Радует, что употребления алкоголя снижается и среди молодых людей, у которых обычно привыкание развивается быстрее. К тому же молодёжи есть чем заняться, есть много здоровых альтернатив», – добавила главный врач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова.

По её словам, заметную роль в сокращении потребления алкоголя сыграл запрет рекламы напитков в СМИ.