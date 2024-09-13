Нарколог из Пскова: Алкозависимость не передаётся по наследству

14:49, 13 сентября 2024, ПАИ

Алкозависимость не передаётся по наследству, сообщил и. о. заведующего отделением неотложной наркологической помощи Псковского областного центра психиатрии и наркологии Дмитрий Индюков в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Зависимость от алкоголя – биопсихосоциальная болезнь, которая развивается из-за множества факторов. Нет никакой генетической передачи алкогольной зависимости. Если родители пьющие, то ребёнок необязательно будет пить. Даже в непьющей семье ребёнок видит употребление алкоголя на праздники, для него это становится нормой. Если эту ситуацию отпустить и ни о чём таком ребенке с ребёнком не говорить, он, конечно, будет пить», – отметил Дмитрий Индюков.

По словам главврача Центра общественного здоровья Псковской области Марии Отрадновой, лишь в 30% случаев ребёнок из пьющей семьи становится зависимым.

«Было бы здорово разделять взрослый и детский столы, чтобы алкоголь на праздники не становился нормой с детства», – добавил Дмитрий Индюков.