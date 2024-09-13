О приемлемых дозах алкоголя в неделю рассказал нарколог из Пскова

15:01, 13 сентября 2024, ПАИ

Существуют дозы этилового спирта, которые безопасны для организма, рассказал и. о. заведующего отделением неотложной наркологической помощи Псковского областного центра психиатрии и наркологии Дмитрий Индюков в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы говорим о среднем человеке, средней комплекции, без хронических болезней. Без вреда для здоровья женщина может пить 100 мл вина в день не более двух дней в неделю, пива – 300 мл, крепких напитков – 30 мл. Для мужчин – 200 мл вина, 500 мл пива или 50 мл крепкого алкоголя. Подчеркну, что это не рекомендуемые дозы, это дозы безопасные, с множеством «но». Поэтому в итоге, чем меньше человек выпивает, тем лучше», – добавил Дмитрий Индюков.

Он также добавил, что основной контингент пациентов составляют люди в возрасте 35–45 лет. «Мы говорим о пациентах, которые уже имеют зависимость от алкоголя. Четверть из них – женщины», – уточнил нарколог.