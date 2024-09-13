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Общество

Лечение алкогольных психозов может длиться две недели – псковский нарколог

Лечение алкогольных психозов, а в простонародье «белочки», может длиться две недели, рассказал и. о. заведующего отделением неотложной наркологической помощи Псковского областного центра психиатрии и наркологии Дмитрий Индюков в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«У нас есть все необходимые для этого современные препараты, есть специалисты. Не надо этого бояться, надо обязательно обратиться за помощью», - посоветовал Дмитрий Индюков.

Если пациент обратиться сам, а не попадёт в стационар по «скорой», можно говорить об анонимном лечении тяжелых состояний, к которым привёл алкоголь. «Никаких сведений ни по месту работу, ни где бы то ни было ещё, не будет. Если привезут на «скорой», то на учёте такой человек стоять будет», - предупредил Дмитрий Индюков.

Главврач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова добавила, что у людей с алкозависимостью, как правило, есть «букет» других заболеваний, с которыми наркологам тоже приходится иметь дело.

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