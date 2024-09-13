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Общество

Врач из Пскова: Бывших алкоголиков не бывает, бывает длительная ремиссия

Бывших алкоголиков не бывает, но бывает длительная ремиссия, заявила главврач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Мария Отраднова. Фото: ПАИ

«Алкоголизм – это хроническое рецидивирующее заболевание. Если у человека была алкозависимость, ему нельзя вообще никаких доз алкоголя», – подчеркнул и. о. заведующего отделением неотложной наркологической помощи Псковского областного центра психиатрии и наркологии Дмитрий Индюков.

Дмитрий Индюков. Фото: ПАИ

Он также назвал симптомы, которые должны насторожить родственников в поведении их близкого. «Если у человека теряется количественный и качественный контроль употребления алкоголя, это должно насторожить. То есть человек пьёт большие дозы и не пьянеет, как раньше – это плохо, значит, организм уже начал перестраиваться под алкоголь. Если появляется чрезмерная грубость, агрессия, раздражительность или чрезмерная весёлость – всё это тоже должно насторожить. Сюда же – учащение случаев употребления. Раньше – только по пятницам, а потом еще и по средам. И все разговоры в итоге сводятся к этому», – перечислил нарколог.

Дмитрий Индюков заявил, что алкоголь ухудшает обмен веществ и мешает полезным витаминам и минералам усваиваться.

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