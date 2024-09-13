Как интересно провести осенние выходные в Пскове

22:53, 13 сентября 2024, ПАИ

Как интересно и с пользой в хорошую погоду провести осенние выходные в Пскове. Свои рекомендации в своём телеграм-канале опубликовал глава Пскова Борис Елкин.

"Погода продолжает радовать нас, поэтому самое время проводить больше времени на свежем воздухе с близкими людьми!" –отметил Борис Елкин и предложил несколько вариантов времяпрепровождения.

Псковичи и гости городу могут пройтись по мостам Псковы в сопровождении Молодёжного центра. Мероприятие стартует у Никольскиого храма (Любятовская улица, 2) 14 сентября. Начало в 10:00.

Вместе с участниками Осеннего кубка по спортивной ловле рыбы можно порыбачить. Мероприятия состоится на берегу реки Великой у храма Климента папы Римского 14 сентября. Начало с 8:00.

Все желающим предлагается посоревноваться в уличных видах спорта. Мероприятие пройдёт в скейт-парке в сквере имени Александра Невского в эту субботу, 14 сентября. Зрителей и участников ждут с 10:00 до 16:00.

Родителям с детьми рекомендуется отправиться на спектакль «Сказкп а о золотом цыпленке» в честь открытия нового сезона ГКЦ. Площадка - Городской культурный центр (площадь Победы, 1). Начало 14 сентября в 11:00.

Совершить кругосветное путешествие благодаря полнокупольному фильму приглашают в Псковском Планетарии (Советская, 64А) 14 сентября. Начало сеанса в 13:00.

Сходить с ребенком на интерактивный спектакль «Год жирафа», который покажут на площадке Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина (Пушкина, 13). Мероприятия пройдёт 14 и 15 сентября в 11:00 и 13:00.

Необычное звучанием домры и органа можно услышать в Католическом храме (Плехановский Посад, 64). Концерт пройдет 15 сентября. Начало в 17:00.

Посмотреть современную интерпретацию знаменитой «Пиковой дамы» Пушкина на площадке Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина (Пушкина, 13). Мероприятие пройдет 15 сентября. Начало в 19:00.

Все желающих приглашают стать зрителем ретро-ралли «Кубок Классик Псков 2024». Мероприятие пройдет на Площади Ленина в Пскове 15 сентября. Начало в 10:00