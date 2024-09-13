Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как интересно провести осенние выходные в Пскове

Как интересно и с пользой в хорошую погоду провести осенние выходные в Пскове. Свои рекомендации в своём телеграм-канале опубликовал глава Пскова Борис Елкин.

"Погода продолжает радовать нас, поэтому самое время проводить больше времени на свежем воздухе с близкими людьми!" –отметил Борис Елкин и предложил несколько вариантов времяпрепровождения.

Псковичи и гости городу могут пройтись по мостам Псковы в сопровождении Молодёжного центра. Мероприятие стартует у Никольскиого храма (Любятовская улица, 2) 14 сентября. Начало в 10:00.

Вместе с участниками Осеннего кубка по спортивной ловле рыбы можно порыбачить. Мероприятия состоится на берегу реки Великой у храма Климента папы Римского 14 сентября. Начало с 8:00.

Все желающим предлагается посоревноваться в уличных видах спорта. Мероприятие пройдёт в скейт-парке в сквере имени Александра Невского в эту субботу, 14 сентября. Зрителей и участников ждут с 10:00 до 16:00.

Родителям с детьми рекомендуется отправиться на спектакль «Сказкп а о золотом цыпленке» в честь открытия нового сезона ГКЦ. Площадка - Городской культурный центр (площадь Победы, 1). Начало 14 сентября в 11:00.

Совершить кругосветное путешествие благодаря полнокупольному фильму приглашают в Псковском Планетарии (Советская, 64А) 14 сентября. Начало сеанса в 13:00.

Сходить с ребенком на интерактивный спектакль «Год жирафа», который покажут на площадке Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина (Пушкина, 13). Мероприятия пройдёт 14 и 15 сентября в 11:00 и 13:00.

Необычное звучанием домры и органа можно услышать в Католическом храме (Плехановский Посад, 64). Концерт пройдет 15 сентября. Начало в 17:00.

Посмотреть современную интерпретацию знаменитой «Пиковой дамы» Пушкина на площадке Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина (Пушкина, 13). Мероприятие пройдет 15 сентября. Начало в 19:00.

Все желающих приглашают стать зрителем ретро-ралли «Кубок Классик Псков 2024». Мероприятие пройдет на Площади Ленина в Пскове 15 сентября. Начало в 10:00

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 сентября 2024

Псковские пожарные состязались в профмастерстве
13 сентября 2024

Новый аппарат МРТ установят в Псковской областной больнице
13 сентября 2024

Траурный митинг и панихида по погибшим в годы Второй мировой войны прошли в сквере Павших борцов в Пскове
13 сентября 2024

За медпомощью из-за укусов клещей в этом году обратилось на четыреста человек меньше, чем в прошлом
13 сентября 2024

Турслёт педагогов Псковской области проходит в Себежском районе
13 сентября 2024

День открытых дверей для родственников осуждённых состоялся в ИК-6 в Себежском районе
13 сентября 2024

Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья» проходит в Пушкинских Горах
13 сентября 2024

1000 квадратных метров и сотни находок: археологи подвели краткие итоги раскопок на Кузнецкой в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...