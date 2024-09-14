На футбольном поле в Пскове встретились команды прокуратуры и администрации
Товарищеский матч по футболу между командами прокуратуры Псковской области и городской администрации прошёл на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 14 сентября. Он был посвящён 80-летию прокуратуры региона и освобождению Пскова от немецко-фашистских захватчиков, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Команда прокуратуры одержала победу со счетом 2:1. Турнир открыли прокурор Псковской области Андрей Мошков и глава Пскова Борис Елкин.
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