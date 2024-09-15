В Великих Луках завершился южный этап спортивного фестиваля проекта «Спортсмены будущего»

23:56, 15 сентября 2024, ПАИ

В Великих Луках завершился южный этап спортивного фестиваля проекта «Спортсмены будущего». Соревнования проходили 14 и 15 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фестиваль прошёл в дисциплинах «фиджитал-баскетбол», «фиджитал-футбол», «лазерный бой (лазертаг)», «CS2», «Dota 2», «ритм-симулятор Just Dance», «DCL – The Game», «спортивное программирование», «интерактивный футбол».

Победители в каждой дисциплине получили награды в виде кубков, медалей, грамот, а также будут бесплатно тренироваться к финальной части фестиваля, которая состоится в ноябре 2024 года в Пскове.

Списки победителей – в группе «Спортсмены будущего» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/digital_sports_60.