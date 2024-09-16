Вожатых из ПсковГУ наградили за отличную работу в крупнейших детских центрах России
Студентов – участников педагогического отряда «Кипарис» ПсковГУ наградили за отличную работу в крупнейших детских центрах России. Награды вручили руководители лагерей, в которых ребята трудились этим летом, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.
По результатам отработанных смен в детском лагере «Звёздный» Александра Фарносова получила звание «Лучший старший вожатый», Ольга Васильева и Артём Кузнецов удостоены звания «Лучший вожатый».
Кроме того, Юлия Столярова, Александра Фарносова, Артём Кузнецов и Ольга Васильева получили благодарственные письма и приглашение на дальнейшее трудоустройство от директора детского центра.
Кристина Горшнева, Полина Бакис и Валерия Ситина награждены дипломами за профессионализм и ответственность по итогам работы в детском лагере «Янтарный», а Валерия Авакян дважды награждена дипломом за лучший педагогический дневник детского лагеря «Полевой».
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