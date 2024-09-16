Большие гастроли театра «Пушкинская школа» начнутся в «Михайловском» 20 сентября

13:47, 16 сентября 2024, ПАИ

Большие гастроли театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата госпремии РФ Владимира Рецептера (Санкт-Петербург) откроются в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в пятницу, 20 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На ряд показов столичной труппы уже выкуплено или забронировано более двух третьих мест в большом театрально-концертном зале музея, расположенном в бульваре Гейченко, 1 в Пушкинских Горах. Лидерами зрительского спроса на сегодняшний день являются «Горе от ума» по комедии А. С. Грибоедова, пушкинская «Сказка о царе Салтане» (вечерний спектакль 25 сентября) и «Ревизор» по пьесе Н. В. Гоголя. При этом все без исключения гастрольные спектакли зрители в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить за государственный счёт, воспользовавшись своей «Пушкинской картой».

Традиционные показы столичной труппы в этом году пройдут с 20 сентября по 1 октября включительно, напомнили в музее. Жители Святогорья и гости Пушкинского заповедника смогут увидеть десять спектаклей. Восемь из них поставлены по отечественной классике – по произведениям Пушкина, Островского, Грибоедова, Гоголя, Сухово-Кобылина; зарубежная драматургия представлена двумя пьесами Шекспира – комедией «Укрощение строптивой» и трагедией «Гамлет». Помимо этого, в программе пребывания санкт-петербургских артистов в «Михайловском» – выставка «играющих» костюмов (то есть костюмов, которые используются в текущем репертуаре театра), чтение стихов в Святогорском монастыре, пресс-конференция, она же – встреча со зрителями и сотрудниками музея-заповедника.

Полная гастрольная афиша с указанием даты, времени и места того или иного события, с возрастными рекомендациями для зрительской аудитории и с другой полезной информацией, а также форма для покупки билетов online, в том числе и по «Пушкинской карте», помещена на официальном сайте «Михайловского» в разделе «Календарь событий 2024 года → Сентябрь → Гастроли театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера».