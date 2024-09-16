Сыр и шу привезли фермеры на «Вкусную пятницу» Россельхозбанка

Фермеры Сергей Сальный и Анжелика Македонская из Пушкинских Гор 13 сентября приняли участие во «Вкусной пятнице» Россельхозбанка. Гости выставки-ярмарки продегустировали и оценили качество и разнообразие свежих и ароматных сыров ручной работы Сергея Сального, а также попробовали воздушные и аппетитные булочки шу, нежнейшие медовики и пирожное «Картошка» из бельгийского шоколада авторской кондитерской Анжелики Македонской. Об этом – в нашем фоторепортаже.

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