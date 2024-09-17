«Исключительно важное решение»: софинансирование по нацпроектам для Псковской области сохранится на уровне 99%

11:43, 17 сентября 2024, ПАИ

По распоряжению председателя Правительства РФ уровень софинансирования для Псковской области по нацпроектам и программе комплексного развития сельских территорий сохранится на уровне 99% на 2025–2026 гг., по остальным федеральным программам и проектам – на три года, до 2027-го. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы проделали очень большую работу с коллегами из Минфина, Совета Федерации, объясняя, насколько важно для нашего региона сохранить софинансирование на этом уровне. Поясню почему. Льгота была временной, и к 2026 году софинансирование из федерального бюджета должно было составить 93%, а из бюджета области – 7%. Цифра кажется небольшой, но когда речь идет о миллиардах рублей, такое софинансирование вырастает на сотни миллионов», – пояснил губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, министра финансов Антона Силуанова и коллег из Совета Федерации.

«Спасибо, что услышали и поддержали нас. Это исключительно важное решение для нашей области», – заключил губернатор.