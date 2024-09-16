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Культура

Псковский театр кукол отправится на гастроли в Калининград

Псковский областной театр кукол отправится на гастроли в Калининград в октябре в рамках программы Министерства культуры РФ «Большие гастроли», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Показы спектаклей псковских артистов «Терем-Т» пройдут с 8 по 13 октября, а артисты из Калининграда покажут в Пскове три спектакля – «Сказки из разных карманов», «Храбрый портняжка» и «Сказки наоборот».

Программа «Большие гастроли» стартовала в 2014 году. Благодаря ей зрители знакомятся с лучшими постановками российских и зарубежных театров. Осенью 2022 года псковичи увидели спектакль «Сказка» артистов из Санкт-Петербурга, а в 2023 году – постановки театра кукол из Архангельска. А псковские артисты показали на гастролях «Красную Шапочку», «Фауста» и «Теремок».

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