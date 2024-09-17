Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в Пскове 22 сентября

13:56, 17 сентября 2024, ПАИ

Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт на площадке скейт-парка в сквере Александра Невского в Пскове 22 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

В рамках мероприятия пройдут показательные выступления и мастер-классы по скейтбордингу, баскетболу 3x3, паркуру, BMX и самокату. Кроме того, на фестивале организуют граффити-зону, а на площадке будут работать точки с росписями футболок и другими мастер-классами.

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