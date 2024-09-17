Иван Мешков: В Гдовском районе необходимо развивать туристический потенциал

17:17, 17 сентября 2024, ПАИ

Туристический потенциал необходимо развивать в Гдовском районе. Об этом заявил избранный глава Гдовского района Иван Мешков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 сентября.

«Есть запрос на проведение мероприятий, особенно в летний период, когда приезжают дачники. На сегодняшний день, по предварительным оценкам, порядка 150 тысяч человек посещает наш район. И люди должны где-то проводить время», – отметил Иван Мешков.

«Кроме того, уже обследована старая крепость. Её надо приводить в порядок. Там надо проводить раскопки, а после это уже можно приступить к восстановлению стен и крепости. Понятное дело, что это недешёвое удовольствие, но, думаю, что это будет магнит, который привлечёт в район и туристов», – пояснил гость студии.

В районе необходимо создать несколько точек притяжений, добавил он. «Помимо создания туристического маршрута, мы понимаем, что в Гдове даже нет гостиницы. Баз отдыха катастрофически не хватает. И туристам переночевать негде, и спортсменов, которых мы можем привлечь к нам, тоже разместить негде», – сказал Иван Мешков.

Площадки муниципалитета будут предлагаться потенциальным инвесторам, добавил он. «Прежде чем привлекать инвестора, нужно создать для него площадку. Мы её выделяем, проводим сети и предлагаем инвесторам. Для того чтобы инвестор пришёл, администрация должна сделать всё, чтобы его поддержать. Если есть вопросы – давайте решать их быстро на любых уровнях», – отметил гость студии.

Также он добавил, что нужно проводить на территории муниципалитета большее количество мероприятий. «Чем будет плотнее график, тем больше будет туристов. Я двумя руками поддерживаю все мероприятия. Например, «Наше море» действительно классное событие, и таких событий надо делать много», – заключил Иван Мешков.