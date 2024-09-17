Иван Мешков планирует сделать из своих соцсетей площадку, откуда жители Гдовского района смогут получать информацию

17:58, 17 сентября 2024, ПАИ

Сделать из своих социальных сетей площадку, откуда жители Гдовского района смогут получать информацию, планирует избранный глава муниципалитета Иван Мешков. Об этом он заявил в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 сентября.

«На сегодняшний день я все социальные сети веду сам. Единственное – мне помогают коллеги сделать фотографии, а материалы я делаю сам. Если такой человек [который будет вести соцсети. – ПАИ] и появится, то он не будет работать в структуре администрации, это будет мой человек. Я должен понимать, что человек пишет. Безусловно, и сам буду отсматривать весь материал», – отметил Иван Мешков.

В социальных сетях есть потенциал, заметил он. «Я хочу из Telegram-канала и из страницы в соцсети «ВКонтакте» сделать две площадки, из которых люди будут получать большое количество информации о том, что в районе происходит, какие мероприятия планируются и чем занимается администрация, какие цели и задачи реализовывает», – сказал Иван Мешков.

При этом избранному главе уже начали поступать первые обращения. Они касаются ремонта детских площадок и электрификации, пояснил гость студии.