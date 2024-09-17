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Политика

Иван Мешков планирует сделать из своих соцсетей площадку, откуда жители Гдовского района смогут получать информацию

Сделать из своих социальных сетей площадку, откуда жители Гдовского района смогут получать информацию, планирует избранный глава муниципалитета Иван Мешков. Об этом он заявил в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 сентября.

Иван Мешков. Фото: Андрей Степанов

«На сегодняшний день я все социальные сети веду сам. Единственное – мне помогают коллеги сделать фотографии, а материалы я делаю сам. Если такой человек [который будет вести соцсети. – ПАИ] и появится, то он не будет работать в структуре администрации, это будет мой человек. Я должен понимать, что человек пишет. Безусловно, и сам буду отсматривать весь материал», – отметил Иван Мешков.

В социальных сетях есть потенциал, заметил он. «Я хочу из Telegram-канала и из страницы в соцсети «ВКонтакте» сделать две площадки, из которых люди будут получать большое количество информации о том, что в районе происходит, какие мероприятия планируются и чем занимается администрация, какие цели и задачи реализовывает», – сказал Иван Мешков.

При этом избранному главе уже начали поступать первые обращения. Они касаются ремонта детских площадок и электрификации, пояснил гость студии.

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