Бородатый мужчина пропал в Порховском округе

21:14, 17 сентября 2024, ПАИ

Мужчина ушёл из дома в деревне Удоха Порховского муинципального округа и не вернулся. С 16 сентября о его местонахождении неизвестно. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост – 170 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, чёрные волосы, короткая стрижка, имеются залысины. Особые приметы – носит бороду.

Был одет в чёрную куртку, чёрные штаны с жёлтыми полосами, чёрные полуботинки. С собой у мужчины были пятилитровые канистры.