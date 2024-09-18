Почти 35 тонн свежих ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала сентября

10:25, 18 сентября 2024, ПАИ

Почти 35 тонн свежих ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Основным поставщиком ягод остаётся Белоруссия, откуда ввезли 27,8 тонны свежей малины, 6,8 тонны клубники и около 200 килограммов ежевики.

Партии ягод отправились в Москву, Санкт-Петербург и получателям в Псковской области.