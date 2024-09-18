Почти 35 тонн свежих ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала сентября
Почти 35 тонн свежих ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Основным поставщиком ягод остаётся Белоруссия, откуда ввезли 27,8 тонны свежей малины, 6,8 тонны клубники и около 200 килограммов ежевики.
Партии ягод отправились в Москву, Санкт-Петербург и получателям в Псковской области.
Рост доходов Псковской области и новые выплаты педагогам обсудил бюджетный комитет Собрания
Почти 35 тонн свежих ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала сентября
Строительство фермерского рынка в Пскове и бутик-отеля в Печорах поддержал региональный совет по инвестициям
Создатели студии дизайна и флористики «Артишок» стали гостями программы «Бизнес-ланч». Главное