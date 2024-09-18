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Экономика

Почти 35 тонн свежих ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала сентября

Почти 35 тонн свежих ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: ПАИ

Основным поставщиком ягод остаётся Белоруссия, откуда ввезли 27,8 тонны свежей малины, 6,8 тонны клубники и около 200 килограммов ежевики.

Партии ягод отправились в Москву, Санкт-Петербург и получателям в Псковской области.

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