В Псковской области впервые отмечают День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, впервые отмечают в Псковской области сегодня, 18 сентября. Законопроект об установлении памятной даты депутаты областного Собрания приняли на сессии регионального парламента в октябре 2023 года.
В этот день чтут память уроженцев и жителей Псковской области, а также военнослужащих и приравненных к ним лиц, которые проходили военную службу на территории региона и погибли при защите интересов России.
В 1581 году в этот день псковичи отразили атаку войск польско-литовского государства в ходе Ливонской войны. В обороне принимал участие не только гарнизон, но и жители, включая женщин и детей. Сражение стало самой крупной неудачей Стефана Батория и определило для России исход Ливонской войны, длившейся четверть века. Литовский король был вынужден пойти на мирные переговоры.
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В Псковской области впервые отмечают День памяти псковичей, погибших при защите Отечества